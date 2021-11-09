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Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, büyük bir skandala imza atmış, 14 yıllık eşi tarafından da terk edilmişti. Bu kez Bodrum'u birbirine katan, eski eşi Hande Bermek'i tehdit ederek arkadaşına saldıran Başoğlu, 4 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:12
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Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

Eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit, arkadaşını da darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu serbest bırakılmıştı. Ancak yargılanmasına devam edilen Başoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

ÖZ YEĞENİYLE YAKALANMIŞTI

Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede uygunsuz şekilde görüntülenmesi gündem olmuştu. 'Hayasızca hakaret'ten yargılanan ikili beraat etmişti.

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Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

ESKİ EŞİNİ TEHDİT ETTİ ARKADAŞINA SALDIRDI

DHA'nın haberine göre Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Bermek ile boşandığı Başoğlu arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez ile Başoğlu arasında arbede yaşandı.

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Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

Olayın ardından Sönmez ve Başoğlu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu.

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Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

GÖZALTINA ALINDI

İlerleyen saatlerde Başoğlu, jandarma tarafından Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.