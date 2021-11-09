Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu’ndan yeni skandal! 4 ayrı suçtan dava açıldı

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, büyük bir skandala imza atmış, 14 yıllık eşi tarafından da terk edilmişti. Bu kez Bodrum'u birbirine katan, eski eşi Hande Bermek'i tehdit ederek arkadaşına saldıran Başoğlu, 4 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı.