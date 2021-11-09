Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuş iki yıl sonra da oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Evlilikleriyle örnek gösterilen ikili, boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla iddiaları yalanlarken Evcen, kameraların karşısına geçerek ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.