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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuş iki yıl sonra da oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Evlilikleriyle örnek gösterilen ikili, boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla iddiaları yalanlarken Evcen, kameraların karşısına geçerek ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:44
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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Çift, oğulları Karan'ı ise iki yıl önce kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Evlilikleriyle örnek gösterilen çiftlerde olan ikilinin boşanacağı haberi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

MUTLU AİLE POZU VERDİLER

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ünlü çift, dün mutlu aile fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı.

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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

İLK KEZ KONUŞTU

Akşam saatlerinde ise Evcen, eşinden aldığı şans öpücüğünü sosyal medyadan paylaştı. Gazeteciler, Evcen'e boşanma ile ilgili soru yöneltti.

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Fahriye Evcen sessizliğini bozdu! Boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Evcen soruya içtenlikle cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Yalanlama değil açıkçası. Can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok." dedi.