Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş, yeniden gündemde. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınan Elles'in, iş insanı Kerem Göğüş ile yaşadığı aşk 2011 yılında başlamış 2019'da ise noktalanmıştı. Çitfin, 2015 yılında ise ikiz çocukları Milat ve Melodi dünyaya gelmişti. Son olarak Elles'le ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş bir kez daha mahkemelik oldu. İşte haberin ayrıntıları...