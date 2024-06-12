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Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş, yeniden gündemde. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınan Elles'in, iş insanı Kerem Göğüş ile yaşadığı aşk 2011 yılında başlamış 2019'da ise noktalanmıştı. Çitfin, 2015 yılında ise ikiz çocukları Milat ve Melodi dünyaya gelmişti. Son olarak Elles'le ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş bir kez daha mahkemelik oldu. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:59
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Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşi iş insanı Kerem Göğüş, çocukları Milat ve Melodi'nin velayeti konusunda yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

İkili, bir kez daha mahkemelik oldu.

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Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

Göğüş, Elles'in çocuklarıyla görüşmesine engel olduğunu öne sürerek 'çocuk teslimi' ve 'çocukla kişisel ilişkinin kurulması' kararına uymadığını iddia ederek eski eşinin ikişer kez cezalandırılmasını istedi.

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Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

MAHKEMEDEN RET

Mahkeme yapılan incelemelerde, tarafların çocuk teslimi ve çocukla ilgili kişisel ilişki kurulmasına dair bir talebinin olmadığını belirledi.

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Oyuncu Wilma Elles çocuk savaşını kazandı! Eski eşiyle yine mahkemelik oldu...

Ünlü oyuncunun eşi de merak konusu oldu.