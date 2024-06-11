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Bahar dizisinin Seren'i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak'ın annesi kendisinden güzel! 'Validesultan...'

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerinde yer aldığı Bahar dizisinde Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak'ın takipçileri tarafından yakın takibe alındı. İstanbul'da dünyaya gelen 29 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oluyor. 2 evlilik yapan Aslan'ın oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kaldı. Bazı sosyal medya takipçileri, 'Güzelliği ondan miras', 'Ne kadar gençmiş', 'Abla-kardeş gibiler' gibi yorumlarda bulundu. İşte Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:45
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Bahar dizisinin Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi kendisinden güzel! ’Validesultan...’

Bahar dizisinin Seren'i olarak tanınan Nil Sude Albayrak, sosyal medyada trend olmayı başardı. Önceden Aile dizisinin kadrosunda yer alan Albayrak, şimdi Bahar dizisinde "Seren" karakterine hayat veriyor.

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Bahar dizisinin Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi kendisinden güzel! ’Validesultan...’

Güzel oyuncunun, sosyal medya hesaplarında annesi Nihal Albayrak ile çekilmiş fotoğrafları ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Bahar dizisinin Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi kendisinden güzel! ’Validesultan...’

Genç oyuncunun annesinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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Bahar dizisinin Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi kendisinden güzel! ’Validesultan...’

NİL SUDE ALBAYRAK?

Nil Sude Albayrak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak, tiyatro kariyerine başlayan Nil Sude Albayrak, tiyatro oyunlarında önemli roller üstlenmiştir.

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Bahar dizisinin Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi kendisinden güzel! ’Validesultan...’

Bunun yanı sıra reklam sektöründe de yer almış ve bilinmiş markalar için farklı reklam projelerinde yer almıştır. Tiyatro oyuncusu Nil Sude Albayrak, tiyatro ve reklam çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Birthday, Şahmeran, Aile gibi film ve dizilerde rol aldı.