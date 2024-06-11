Bahar dizisinin Seren'i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak'ın annesi kendisinden güzel! 'Validesultan...'

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerinde yer aldığı Bahar dizisinde Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak'ın takipçileri tarafından yakın takibe alındı. İstanbul'da dünyaya gelen 29 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oluyor. 2 evlilik yapan Aslan'ın oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kaldı. Bazı sosyal medya takipçileri, 'Güzelliği ondan miras', 'Ne kadar gençmiş', 'Abla-kardeş gibiler' gibi yorumlarda bulundu. İşte Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın annesi...