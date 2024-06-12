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Esra Erol'da akılalmaz olay! Org karşılığı bebeklerini sattılar | Stüdyo buz kesti

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Cüneyt ve Özge çifti doğar doğmaz teyzelerine verdikleri çocuklarına kavuşmak için stüdyoya geldi. Cüneyt Bey, bakması için kızlarını teyzesi Saniye'ye verdiklerini, teyzesi Saniye'nin çocuğuna sahte kimlik çıkardığını, kızlarını geri istediğini ama teyzesinin vermediğini anlattı. Bunun üzerine Teyze Saniye stüdyoya geldi. Bebeği org karşılığında aldığını iddia etti. Bunun üzerine stüdyo buz keserken teyze yeğen arasında çocuk kavgası yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2024 00:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 01:19
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Esra Erol’da akılalmaz olay! Org karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Org karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti

Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Cüneyt ve Özge çifti doğar doğmaz teyzelerine verdikleri çocuklarına kavuşmak için stüdyoya geldi.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Org karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti

Cüneyt Bey, bakması için kızlarını teyzesi Saniye'ye verdiklerini, teyzesi Saniye'nin çocuğuna sahte kimlik çıkardığını, kızlarını geri istediğini ama teyzesinin vermediğini anlattı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Org karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti

Bunun üzerine Teyze Saniye stüdyoya geldi. Bebeği org karşılığında aldığını iddia etti. Bunun üzerine stüdyo buz keserken teyze yeğen arasında çocuk kavgası yaşandı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Org karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti

Cüneyt bey, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuza iki yaşına kadar bakıp geri verecekti. Ama çocuğumuzu geri vermedi." dedi.