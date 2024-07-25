Eda Ece'den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer'den ayrıldı mı?

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Cimbom' karakteri ile hafızalara kazınan Eda Ece, kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesine imzasını attı. Son olarak Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca sergilediği performans ile gönüllerde yer edinen Ece, geçtiğimiz yıl basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan güzel oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile herkesi şaşkına çevirdi....

ahaber.com.tr Giriş: 25.07.2024 15:26 Güncelleme: 25.07.2024 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL