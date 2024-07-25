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Eda Ece'den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer'den ayrıldı mı?

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Cimbom' karakteri ile hafızalara kazınan Eda Ece, kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesine imzasını attı. Son olarak Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca sergilediği performans ile gönüllerde yer edinen Ece, geçtiğimiz yıl basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan güzel oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile herkesi şaşkına çevirdi....

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:26 Güncelleme: 25.07.2024 15:55
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Eda Ece’den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer ile ayrıldılar mı?

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız Yılmaz karakteri ile ününe ün katan Eda Ece, büyük bir kitleye adını duyurdu.

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Eda Ece’den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer ile ayrıldılar mı?

Geçtiğimiz sene sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan Eda Ece, 3 ay önce ilk çocuğunu kucağına aldı.

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Eda Ece’den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer ile ayrıldılar mı?

Ünlü oyuncu, kızına Mina İpek ismini verdi.

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Eda Ece’den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer ile ayrıldılar mı?

Kariyeri ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Ece, güzelliği ile de sevenlerini adeta büyülüyor.

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Eda Ece’den şaşırtan hamle! Eşi Buğrahan Tuncer ile ayrıldılar mı?

Sosyal medyada 8 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.