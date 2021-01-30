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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi: Risk almayı seven bir kadınım Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi: Risk almayı seven bir kadınım
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı izleyiciden tam not alırken dizide Nergis Emiroğlu karakterine hayat veren Büşra Develi ilgi odağı oldu. Akıncı dizisinde idealist ve gözü kara bir gazeteci olan Nergis karakterini canlandıran Develi özel hayatı ve oyunculuk hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Oynadığı karakterin uzun zamandır canlandırmak istediği bir rol olduğunu söyleyen Develi, Nergis gibi gözü kara olduğunu ve mantıklı riskler almayı sevdiğini söyledi. İşte Büşra Develi'nin açıklamaları...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 11:16
Atv'de yayınlanan başrollerini Şükrü Özyılmaz ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisi izleyiciden tam not aldı. Aksiyon sevenleri ekran başına toplayan dizi, konusu itibarıyla da merak uyandırıyor. Dizide idealist bir gazeteci olan Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi Sabah'a konuştu.
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Kalabalık bir ailede dört kız kardeş olarak büyüyen Develi, bu yüzden kadınlarla arasının çok iyi olduğunu ve "Kadın kadının kurdudur" anlayışını kabul etmediğini söyledi. Tersine kadınların birbirini besleyeceklerini düşündüğünü söyleyen Develi, diziden aile hayatına, pandemiden güzelliğe kadar pek çok konu hakkında açıklama yaptı. İşte Büşra Develi'nin o röportajı…
- Şükrü Özyıldız ile dizide güzel bir enerjiniz var ekrana yansıyan... Normal hayatta da uyuştunuz mu? Nasıl tarif edersiniz partnerinizi?
- Uzun zamandır çalışıp bu kadar eğlendiğim bir partnerim olmamıştı. Şükrü ile daha çok sahnemiz olsun istiyoruz. Onunla sette olduğumuz zaman daha eğlenceli, daha hızlı, daha güzel geçiyor sahnelerim. Bu enerjinin de seyirciye yansıdığını düşünüyoruz açıkçası. İşin dışında çok da iyi arkadaş olduk. Çok çalışkan, enerjisi çok yüksek biri o. Her gün sette olmamıza rağmen hiç enerjisinin düştüğünü ya da bunu sete yansıttığını görmedim. O hengâmenin içinde bile karakterini çok tutarlı bir şekilde seyirciye aktarma kaygısı taşıyor. Bu da tabii oyuncuyu ileriye taşıyan bir özellik. Şükrü'nün mesleğe yaklaşımını ve saygısını, setle olan ilişkisini çok beğeniyorum ve aynı zamanda takdir ediyorum.
TUTKULARININ PEŞİNDE - Akıncı Türk televizyon tarihinde de ilklerden biri. Güncel bir kahraman var. Bilgi ve donanımı ile kötülerle savaşıyor. Bir oyuncu için risk de taşıyor aslında. Size teklif geldiğinde, canlandıracağınız karakterin neyi cezbetti sizi? Risk almayı sever misiniz?
- Evet, mantıklı riskler almayı seviyorum. Hiç sorgulamadan riskin içine kendimi atıyorum, diyemem. Ama kişisel hayatımda, kendi akıl süzgecimden geçirip ve içindeki bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak riskli tarafa doğru eğilimim olduğunu söyleyebilirim. Nergis'i kabul ederken uzun zamandır biraz daha aşk üçgeni dışında bir karakter canlandırmak istiyordum. Tek olayı bir erkek üzerinden şekillenen bir kadın değil de kendi idealleri olan, aslında toplumda daha çok görmek istediğimiz kadın modelini yansıtan bir karakter arıyordum. Nergis de öyle aslında.
- Gözü kara biri Nergis... Siz de öyle misinizdir?
- Gazeteci, kendi işinin ve kendi tutkularının peşinde Nergis. Yolda önüne çıkan hiçbir engeli engel olarak görmüyor. Hepsini birer "challenge" olarak görüyor, meydan okuyor. O yüzden Nergis benim hem toplumda hem de hayatımda görmek istediğim, genelde var olan bir kadın modeli. Ve daha da çok görmek istediğim bir kadın profili. Nergis'in beni en çok cezbeden tarafı kendi ayakları üzerinde durması oldu. Üstelik bunu ekstra bir şeymiş gibi de göstermiyor dizide. Nergis'in böyle olması üzerinden ilerleyen bir durum yok. Doğal akışında, tıpkı gündelik hayatta olduğu gibi, kimsenin üstüne basarak söylemeye gerek duymadığı bir şey.