15 Ekim 2023, Pazar
Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi
Burcu Binici, geçtiğimiz yıl rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturmuş ancak mutluluğu yedi ay sürmüştü. Tek celsede boşanan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkiler üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Binici, yıllar önce başından geçen bir olayı anlattı.
Giriş Tarihi: 15.10.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 13:08
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