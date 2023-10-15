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Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

Burcu Binici, geçtiğimiz yıl rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturmuş ancak mutluluğu yedi ay sürmüştü. Tek celsede boşanan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkiler üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Binici, yıllar önce başından geçen bir olayı anlattı.

Giriş Tarihi: 15.10.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 13:08
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Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

Burcu Binici ile Tankurt Manas, 1 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirmişti. Kısa süre sonra boşanma iddialarıyla magazin gündemine gelen çift, mart ayında anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırmıştı.

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Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

'İHANET' İDDİASINA CEVAP

Tankurt Manas ve Burcu Binici'nin avukatları, ikilinin resmi olarak boşandıklarını duyurmuştu. Avukatlar tarafından yapılan ortak açıklama ile Manas'ın, ünlü oyuncuyu aldattığı iddiasına da açıklık getirilmişti:

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Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

Burcu Binici ve Tankut Tan'ın (Tankurt Manas) evlilik birliği ile ilgili olarak bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşılıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin veya basına yansıyan gerçek dışı iddiaların etkisi bulunmamaktadır.

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Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

"22/03/2022 tarihinde de taraflar karşılıklı anlaşma talepleri doğrultusunda boşanmışlardır. Kamuoyunda bugüne kadar çıkan, tarafları hem maddi hem de manevi olarak zarara uğratan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tarafların evlilik birliklerini ortak kararları ile anlaşarak sona erdirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de bu konu hakkında başka açıklama yapılmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

"BEŞ SENEYE YAKIN BİR İLİŞKİM VARDI"

Burcu Binici, son olarak katıldığı bir programda ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.