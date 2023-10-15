Oyuncu olmasını kabul edemediler! Burcu Binici’nin sevgilisi başkasıyla evlendirildi

Burcu Binici ve Tankut Tan'ın (Tankurt Manas) evlilik birliği ile ilgili olarak bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşılıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin veya basına yansıyan gerçek dışı iddiaların etkisi bulunmamaktadır.