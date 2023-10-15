15 Ekim 2023, Pazar
Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim
Oğulcan Engin'le ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Miray Daner, kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Aşkı değil, kendimi tercih ederim" dedi. İşte o açıklama...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 13:27
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