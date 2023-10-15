Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

Daha önce verdiği bir röportajda, aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten oyuncu, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir" şeklinde konuşmuştu.