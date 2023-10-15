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Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

Oğulcan Engin'le ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Miray Daner, kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Aşkı değil, kendimi tercih ederim" dedi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 13:27
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Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Miray Daner, sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

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Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

Oğulcan Engin'i çabuk unutan güzel oyuncu, Bodrum'da yeni sevgilisiyle objektiflere yakalanmıştı.

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Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

Daha önce verdiği bir röportajda, aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten oyuncu, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir" şeklinde konuşmuştu.

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Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

Daner, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti ve özel hayatına dair yaptığı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Elle'ye konuşan Daner, ilişkilerinde sınırları olduğunu belirtti.

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Miray Daner aşk hayatında sınırı çizdi: Kendimi tercih ederim

"AŞKI DEĞİL KENDİMİ TERCİH EDERİM"

Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman aşkı değil, kendimi tercih ederim. Bu bana eskiden bencillik yapıyorum gibi hissettirirdi ama şimdi kendime duyduğum saygıdan olduğunu biliyorum" dedi.