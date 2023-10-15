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Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, Akpınar'a bir yıl önce açtığı babalık davasını kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davanın henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" diyerek kızlarını kabul eden Akpınar'ın sözleri sonrası Duygu Nebioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:40
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Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

Metin Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı ilişkiden evlilik dışı kızı olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar açıklama yaptı.

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Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

"İLK TANIDIĞIMDA ÇOCUKLARIM OLARAK KABUL ETTİM"

Metin Akpınar, evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklamada "Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi" dedi.

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Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

"İYİ NİYETİMİ KULLANIP…"

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın açıklamasını görünce ise sinirlendi ve bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

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Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

"GERÇEKLERİ ANLATTIĞIMDA SANAT TARİHİNİN KAYBI BÜYÜK OLUR"

"Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü İstanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim."

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Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

"Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım Nebioğlu ailemden."