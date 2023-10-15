Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”

"İLK TANIDIĞIMDA ÇOCUKLARIM OLARAK KABUL ETTİM"

Metin Akpınar, evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklamada "Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi" dedi.