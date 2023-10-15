15 Ekim 2023, Pazar
Metin Akpınar’ın sözleri kızı Duygu Nebioğlu’nu kızdırdı! “Elimdeki deliller...”
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, Akpınar'a bir yıl önce açtığı babalık davasını kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davanın henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" diyerek kızlarını kabul eden Akpınar'ın sözleri sonrası Duygu Nebioğlu'ndan yanıt gecikmedi.
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:40
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