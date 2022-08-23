23 Ağustos 2022, Salı
Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün
Emine Ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek yaktı. Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybeden Ün, tarifsiz bir acı yaşamıştı. Zor günler geçiren ünlü oyuncu, annesini ölümünün birinci yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Ün, duygularını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:48
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