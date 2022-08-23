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Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün

Emine Ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek yaktı. Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybeden Ün, tarifsiz bir acı yaşamıştı. Zor günler geçiren ünlü oyuncu, annesini ölümünün birinci yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Ün, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:48
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Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Emine Ün'ün annesi geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanmış ve günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Ancak Müzeyyen Bolverdi, 24 Ağustos 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti. Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyuran güzel oyuncu, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün

"ÇALIŞMAK EN GÜZEL TERAPİ"

Annesini toprağa verdikten günler sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emine Ün, "Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha çok kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM"

Zor günleri atlatmaya çalışan Emine Ün, aylar önce Özlem Esra Adakul'un sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk olmuştu. Bir ara annesinden bahseden Ün, programda duygusal anlar yaşamıştı.

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Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün

"Zaman tabii ki her şeyin ilacı" diyen Ün, "Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. Üç yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.

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Emine Ün’den yürek yakan paylaşım! Annesi Müzeyyen Bolverdi’yi böyle andı: Yüreğimi sızlatan gün

Ünlü isim, sözlerine; "Sonra olmadığını tabi ki biliyorum ama annemin vefatının Covid-19 olacağı hiç aklıma gelmemişti. İnsanlar aslında şunu düşünmeliler, "Benim de başıma gelebilir." Bunu demek gerekiyor. Sadece televizyonda seyrederken başkalarının başına gelebileceğini düşünmezsek, gerçekten bunu anlamaya çalışırsak, kendi hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlarsak" diye devam etmişti.