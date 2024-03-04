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Haberler Galeri Oyuncu Hakan Ural'dan özel açıklamalar: "Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti"

Oyuncu Hakan Ural'dan özel açıklamalar: "Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti"

Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Ural, verdiği röportajda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a samimi bir şekilde övgülerde bulundu. Hakan Ural, "Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı bir ömürlük hizmet var. Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz!" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Erdoğan'ın Türkiye'ye katkılarını takdir ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:24
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Oyuncu Hakan Ural’dan özel açıklamalar: Erdoğan’ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti

Bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu Hakan Ural, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.

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Oyuncu Hakan Ural’dan özel açıklamalar: Erdoğan’ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti

Açıklamalarınız sosyal medyada gündem oluyor. Siz bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?
Bunun birçok gerekçesi var, ülkedeki siyasi ortam, seviye ortada. Siyasi görüş belirttin mi bilindik, tanıdık birisi olarak zaten yeterince dikkat çekiyor, dayanaklı mantıklı bir eleştiri veya tespitse yaptığın, birileri rahatsız oluyor. Sonra hakaret, küçümseme, aşağılama, çarpıtma kavga dövüş... Bana özel değil yani aslında. Bir de sosyal mecralarda etkileşim almak, ilgi çekmek diye bir gerçek var... Bu ortama yapacak bir şey yok, ben tecrübelerime dayanarak fikirlerimi olabildiğince kimseyi kırmadan söylemeye devam edeceğim. Birileri söylediklerimden rahatsız olup beni linç etmeye çalışacak mı diye geri duracak halim yok, bu yapıma ters. Ülkemizde çağdaşım, aydınım, özgürlükçüyüm diyen insanlar kendisiyle aynı fikirde olmayanları aşağılayıp, küçümsüyor. Bence ülkemizdeki en büyük sorun bu.

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Oyuncu Hakan Ural’dan özel açıklamalar: Erdoğan’ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti

Yerel Seçimler yaklaşıyor. Neler söylemek istersiniz?
Bu seçim de bir an önce olsun bitsin, artık bu seçim süreçlerinden uzunca bir süre kurtulalım. Yeterince gerildik, yorulduk, son zamanlardaki seçim süreçleri bana 'Keşke seçimler 7 veya 10 yılda bir olsa' dedirtti. Buna bağlı olarak yerel seçim halka hizmet önceliği demek, kim, nerede yaşıyor hayatını idame ettiriyorsa, kendi yaşam alanlarının projeler ile daha avantajlı hale getirilmesine yönelik vaatlerinin yarışacağı bir süreç.

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Oyuncu Hakan Ural’dan özel açıklamalar: Erdoğan’ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti

Dolayısı ile kararlar ikna edici projelere göre verilmeli... Tabii en merak edilen büyük şehirlerdeki yarışlar olacak, başta da İstanbul. Benim adayım, 1 oyum, Sayın Murat Kurum'a. Kurum, çok çalışkan, bakanlığı sırasındaki performansı göz kamaştırıcı, genç, kibirsiz... Birçok özelliğinden dolayı çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mevcut başkan çok yanlışlar yaptı, saymakla bitmez ama centilmence ona da başarılar dilemek lazım. Burada da partizanlık yapmadan görüşlerimi belirtiyorum, kimseye hakaret etmiyorum, küçümsemiyorum. Erdoğan'a memlekete yaptığı eserler için vatandaş olarak minnettarım, insan olarak da seviyorum. Bunu açıkça dile getiriyor olmam, dürüst olmam, belli zihin yapılarına rahatsızlık veriyor.

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Oyuncu Hakan Ural’dan özel açıklamalar: Erdoğan’ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti

"ERDOĞAN'IN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ"

Size sürekli etiket yapıştırmaya çalışan bir kesim de var...
Bu bir zihniyet meselesi. Bir insana neden bir insan etiket yapıştırmaya çalışsın? Bu zaten çok hastaca, anormal bir durum ve kötülük. Mesela normal hiçbir insan bunu düşünmez bile. Burada sosyal mecrada bunu yapmaya çalışanlar sırf siyasi düşüncem nedeni ile, onlar gibi düşünmediğim için, söylediklerime bir lafları da olmadığından, işi basitleştirip sulandırıp küçümseme, aşağılama, hakaret etmeyi yöntem olarak benimsemiş ve bundan beslenir hale gelmişler. Kendi adlarına yazık. Bu arada bu sistemde sırf bunlar yapılsın diye trollük diye bir meslek icat edildiğini de unutmayalım. Ayrıca sadece muhalif görüşlü arkadaşlar tarafından sözel küçümsemeye, saldırıya uğramam da aslında konunun gerçeğinin neyin hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. Canları sağ olsun, ben hiç kimseyi siyasi görüşü, tuttuğu takım, mezhebi gibi herhangi bir farklılığından dolayı düşman olarak görmüyorum, küçümsemiyorum. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin.