04 Mart 2024, Pazartesi
Oyuncu Hakan Ural'dan özel açıklamalar: "Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti"
Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Ural, verdiği röportajda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a samimi bir şekilde övgülerde bulundu. Hakan Ural, "Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı bir ömürlük hizmet var. Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz!" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Erdoğan'ın Türkiye'ye katkılarını takdir ettiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:24
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