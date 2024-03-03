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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de "kış" sorusu damga vurdu! Yarışmacı o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

Kim Milyoner Olmak İster’de "kış" sorusu damga vurdu! Yarışmacı o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi. Yarışmaya katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Havacılık bölümü mezunu Cansu Şahin'in karşısına "Sonbaharla İlkbahar arasındaki soğuk mevsim" hangisinin sözlük tanımında geçer? sorusu çıktı. Yarışmacı, karşısına çıkan ikinci soru karşısında heyecanlanınca seyirci joker hakkını kullanması izleyicileri ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile bir hayli şaşırttı. İşte hayrete düşüren anlar...

Giriş Tarihi: 03.03.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 23:35
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Kim Milyoner Olmak İster’de kış sorusu damga vurdu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de kış sorusu damga vurdu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Cansu Şahin başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de kış sorusu damga vurdu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

İKİNCİ SORUDA HEYECANLANDI
Yarışmaya katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Havacılık bölümü mezunu Cansu Şahin'in karşısına ikinci soruda bir mevsim sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de kış sorusu damga vurdu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

YARIŞMACI O SORUDA SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI
"Sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim" hangisinin sözlük tanımında geçer? sorusu karşısında ne yapacağını bilemeyen yarışmacı seyirciye sormak istedi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de kış sorusu damga vurdu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı | İşte hayrete düşüren anlar

"Sonbaharla İlkbahar arasındaki soğuk mevsim" hangisinin sözlük tanımında geçer?
A) Seher
B) Kış
C) Kuşluk
D) Yaz
Cevap B Kış