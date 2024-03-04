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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın son hali gündem oldu! "Evrim geçirmişim" Dizinin 666. bölümünde...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın son hali gündem oldu! "Evrim geçirmişim" Dizinin 666. bölümünde...

15 yıldır kesintisiz yayınlanan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 666. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi deneyimli isimlerin uzun yıllardır başrollerini paylaştığı dizi, oyuncularının son haliyle gündem oluyor. Özellikle Hüsnü Çoban rolüne hayat veren Özgür Ozan, değişimiyle dikkat çekti. Ozan, kendi hakkında yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:10
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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın son hali gündem oldu! Evrim geçirmişim Dizinin 666. bölümünde...

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan Arka Sokaklar dizisi, 666. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Özellikle dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor. Ozan, dizideki değişimini gördüğü bir paylaşım üzerine espriyle karşılık vererek, "Evrim geçirmişim" dedi.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın son hali gündem oldu! Evrim geçirmişim Dizinin 666. bölümünde...

Dizinin 666. bölümünün yayınlanması sosyal medyada da gündem oldu.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın son hali gündem oldu! Evrim geçirmişim Dizinin 666. bölümünde...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan da bu konuda yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın son hali gündem oldu! Evrim geçirmişim Dizinin 666. bölümünde...

"EVRİM GEÇİRMİŞİM"

Özgür Ozan yıllar içindeki değişimini görünce, "Evrim geçirmişim" dedi.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın son hali gündem oldu! Evrim geçirmişim Dizinin 666. bölümünde...

İşte Özgür Ozan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...