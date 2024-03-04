Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın son hali gündem oldu! "Evrim geçirmişim" Dizinin 666. bölümünde...

15 yıldır kesintisiz yayınlanan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 666. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi deneyimli isimlerin uzun yıllardır başrollerini paylaştığı dizi, oyuncularının son haliyle gündem oluyor. Özellikle Hüsnü Çoban rolüne hayat veren Özgür Ozan, değişimiyle dikkat çekti. Ozan, kendi hakkında yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı. İşte o paylaşım...