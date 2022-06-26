Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Oyuncu Emre Yetim yeniden barıştığı Naz Ş. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız arkadaşının ailesinin evine yemeğe giden oyuncu, neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre taraflar yemek sırasında alkol aldı. Bu arada çekirdek yemeye başlayan Yetim'e "Yeme, midemi bulandırıyorsun" diyen Naz Ş., oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darp etti. Polis imdat hattını arayan oyuncu, hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından şikayetçi oldu.