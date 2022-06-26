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Haberler Galeri Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Oyuncu Emre Yetim yeniden barıştığı Naz Ş. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız arkadaşının ailesinin evine yemeğe giden oyuncu, neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre taraflar yemek sırasında alkol aldı. Bu arada çekirdek yemeye başlayan Yetim'e "Yeme, midemi bulandırıyorsun" diyen Naz Ş., oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darp etti. Polis imdat hattını arayan oyuncu, hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 09:00
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Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Ünlü oyuncu Emre Yetim, kız arkadaşının evinde annesinin de olduğu yemek masasında çekirdek yiyince, sevgilisinin hışmına maruz kaldı. Alkolün de etkisinde olan kız arkadaşı Naz Ş. ünlü oyuncuya, 'Yeme, midemi bulandırıyorsun' dedi.

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Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada ünlü oyuncu iddiaya göre sevgilisi tarafından tırnaklandı, tokat ve tekme yedi. 155 polis imdat hattını arayan oyuncu kız arkadaşından şikayetçi oldu.

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Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Ünlü oyuncu Emre Yetim, bir dönem ayrıldığı sevgilisi Naz Ş. ile yeniden beraber oldu.

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Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

Yetim 26 Mayıs günü kız arkadaşının Beşiktaş'taki ailesinin evine gitti. İddiaya göre taraflar yemek sırasında alkol aldı.

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Oyuncu Emre Yetim’e sevgilisinden çekirdek dayağı! “Midem bulandırıyorsun” deyip saldırdı

TOKAT VE TEKMELER ATARAK DARBETTİ

Bir süre sonra midesinin bulandığını söyleyen genç kadın, çekirdek yiyen sevgilisine laf söylemeye başladı. 'Yeme, midemi bulandırıyorsun.' şeklinde başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Alkolün etkisindeki sevgili, oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darbetti.