Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.