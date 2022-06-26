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Haberler Galeri Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahı için geri sayım başladı. Hazırlıkları sürdüren çift geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Cedi, muhabirlerin "NBA starlarını düğününüzde halay çekerken görebilecek miyiz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 10:14
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Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı'da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

ÖNCE ÇEŞME'DE, SONRA AMERİKA'DA DÜĞÜN

Uzun süredir birlikte olan, aşklarını her fırsatta dile getiren Cedi Osman ve Ebru Şahin, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”

"ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

Cedi Osman, daha önce verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden şu sözlerle bahsetmişti: