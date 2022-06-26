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Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğününe geri sayım başladı! “NBA yıldızları halay çekebilir”
Destan'ın yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahı için geri sayım başladı. Hazırlıkları sürdüren çift geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Cedi, muhabirlerin "NBA starlarını düğününüzde halay çekerken görebilecek miyiz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 26.06.2022 10:14Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 10:14