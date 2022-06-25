Milyoner'de kadın ve erkekleri ekrana kilitleyen soru! Evde kavga çıkaracak araştırma sorusu! Milyoner'de Berk Keklik sürprizi...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programı bu haftaki bölümünde de milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Programa "Erkeklerin eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?" sorusu damga vurdu. Ekranlarda izleyenlerin de büyük merakla cevabını merak ettiği sorunun yanıtı görenleri şaşırttı. Diğer yandan programda ünlü fenomen Berk Keklik (Uberkuloz) sürprizi yaşandı. Keklik bir yarışmacının telefon jokerinde izleyicilerle buluşurken soruya doğru yanıt verdi.