24 Mayıs 2024, Cuma
Müge Anlı'da akılalmaz olay! Selin Öztürk'e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...
Müge Anlı'nın programında yine şaşırtıcı bir olay yaşandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün kaybolması, büyük bir endişeye neden oldu. Selin'in annesi Yeliz Karalar, kızının kaybolmadan önce babasının evine duş almaya gittiğini belirtti. Annesi Yeliz Hanım, kızının 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini açıkladı ve kaybolma olayında eski eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Programın bugünkü canlı yayınına katılan gizli bir tanık ise şoke eden iddialarda bulundu. Peki, Selin Öztürk bulundu mu? İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:02
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