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Müge Anlı'da akılalmaz olay! Selin Öztürk'e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

Müge Anlı'nın programında yine şaşırtıcı bir olay yaşandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün kaybolması, büyük bir endişeye neden oldu. Selin'in annesi Yeliz Karalar, kızının kaybolmadan önce babasının evine duş almaya gittiğini belirtti. Annesi Yeliz Hanım, kızının 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini açıkladı ve kaybolma olayında eski eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Programın bugünkü canlı yayınına katılan gizli bir tanık ise şoke eden iddialarda bulundu. Peki, Selin Öztürk bulundu mu? İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:02
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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Selin Öztürk’e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yeliz Karalar, 22 yaşındaki kızı Selin Öztürk'ten tam 38 gündür haber alamadığını belirterek, yardım talebiyle Müge Anlı'nın stüdyosuna konuk oldu.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Selin Öztürk’e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 16 Nisan Salı günü kaybolan Selin'in 4 yıl önce, kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiği ortaya çıktı. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, Gökhan Öztürk'ün şu an cezaevinde bulunması.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Selin Öztürk’e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

Kayıp genç kız Selin Öztürk'ün annesi Yeliz Hanım, kızının kaybolduğu günü anlatırken çarpıcı iddialarda bulundu. Yeliz Hanım, Selin'in bazı günler babasında bazı günler annesinde kaldığını belirtirken, kaybolduğu günün akşamı duş almak için babasına gittiğini ifade etti.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Selin Öztürk’e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

Yeliz Karalar, oğlu Furkan'ın kardeşinin telefonunu sattığını iddia ederek, kaybolan kızını bulmak istediğini belirtti. Karalar, kızının kayboluşundan bu yana geçen süre içinde baba ve ağabeyinin hiçbir zaman karakola gitmediğini dile getirdi.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Selin Öztürk’e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

"ANNEMİ BAŞKA BİR ADAMLA YAKALADIM"

Furkan, annesinin başka bir adamla evde olduğunu iddia ederek, "Selin 12 yaşında dövme yaptırdı. Bu kadın bize bakmadı. Kardeşim bir vuruldu. Hastaneye götürmediler." şeklinde konuştu.

Furkan, annesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altı yıldır annesini görmediğini belirten Furkan, "Annemi başka bir adamla evlilik dışı ilişki yaşarken yakaladım. Bizim evimizden her şeyimizi sattılar. Beraber olduğu adamın deposunda kalıyorlar. Duşları yok. Beni babaannem büyüttü. Ben buraya hakkımdaki iftiralara yanıt vermek için geldim. Selin ve annesi yasaklı madde kullanıyor. Anne kız dolandırıcı bunlar. Ben bunların yanında bulunamam." şeklinde konuştu.