Müge Anlı’da akılalmaz olay! Selin Öztürk’e ne oldu? Gizli tanıktan şoke eden iddialar...

"ANNEMİ BAŞKA BİR ADAMLA YAKALADIM"

Furkan, annesinin başka bir adamla evde olduğunu iddia ederek, "Selin 12 yaşında dövme yaptırdı. Bu kadın bize bakmadı. Kardeşim bir vuruldu. Hastaneye götürmediler." şeklinde konuştu.

Furkan, annesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altı yıldır annesini görmediğini belirten Furkan, "Annemi başka bir adamla evlilik dışı ilişki yaşarken yakaladım. Bizim evimizden her şeyimizi sattılar. Beraber olduğu adamın deposunda kalıyorlar. Duşları yok. Beni babaannem büyüttü. Ben buraya hakkımdaki iftiralara yanıt vermek için geldim. Selin ve annesi yasaklı madde kullanıyor. Anne kız dolandırıcı bunlar. Ben bunların yanında bulunamam." şeklinde konuştu.