27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı'nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi. Türk sinemasının önemli yapımlarından biri olan "Kapıcılar Kralı" filmi ve "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalarda iz bırakan usta oyuncu, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Peki Sevil Üstekin kimdir, neden öldü? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:54
Kapıcılar Kralı’nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi. Kapıcılar Kralı ve Şaban Oğlu Şaban gibi önemli Türk sineması yapımlarında rol alan Üstekin, geniş bir izleyici kitlesinin gönlünde taht kurmuştu.

Kapıcılar Kralı’nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

USTA OYUNCUDAN ACI HABER!

Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Kapıcılar Kralı’nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Filmde Kapıcı Seyit'in karısı Hacer'i canlandıran usta oyuncu, bu film ile adını duyurmayı başarmıştı.

Kapıcılar Kralı’nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları dizisindeki başarılı performansının ardından, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer gibi projelerde de rol aldı. Son olarak Yerden Yüksek dizisinde ekranlara gelen usta oyuncu, bu dizideki performansıyla da beğeni toplamıştı.

Kapıcılar Kralı’nın yıldızıydı! Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin 1 Aralık 1945 İstanbu'dal doğdu. Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.

İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.