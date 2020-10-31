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Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Dizide Meliha'nın öldü sandığı kızı Melek'i canlandıran Nilsu Yılmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Melek'i oynarken sergilediği başarılı oyunculukla tüm dikkatleri üzerine çeken Nilsu Yılmaz, araştırma konusu oldu. Nilsu Yılmaz kimdir? Peki Nilsu Yılmaz kaç kaç yaşında? İşte Nilsu Yılmaz ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 10:31
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Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisi etkileyici hikayesiyle izleyiciden tam not alırken Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi derinden etkileri. Ayla'nın küçük sahneleri diziye damgasını vururken annesini canlandıran Cemre Melis Çınar başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu olan Cemre Melis Çınar yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cemre Melis Çınar ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986

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Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

ESRA EROL
12 MAYIS 1982

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Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985