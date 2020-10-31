Kırmızı Oda’nın Melek’i Nilsu Yılmaz herkesi şaşırttı! Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisi etkileyici hikayesiyle izleyiciden tam not alırken Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi derinden etkileri. Ayla'nın küçük sahneleri diziye damgasını vururken annesini canlandıran Cemre Melis Çınar başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu olan Cemre Melis Çınar yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cemre Melis Çınar ve birçok ünlü ismin yaşı…