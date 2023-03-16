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Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

2018 yılında boşandığı Esin Taş ile bir yıl sonra yeniden evlenen Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Sevgilisiyle masa altında el ele tutuşan Taş soluğu gazetecilerin yanında aldı. Fotoğrafların silinmesi için rüşvet teklif eden oyuncu isteği kabul görmeyince çok bozuldu. İşte eşini aldatan Ayhan Taş'ın yakayı ele verdiği o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:04
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Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı.

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Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü.

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Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

Çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı.

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Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

Taş, "Arkadaşlar kendi aramızda halledebiliriz bu işi, silerseniz size para vereyim" diye ahlaksız teklifte bulundu.

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Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

Daha sonra kız arkadaşı gelip "Benim alkol içtiğimi ailem bilmiyor, sorun olacak bana" dedi.