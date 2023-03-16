Oyuncu Ayhan Taş’tan yasak aşk skandalı! Gazetecilere rüşvet teklif etti

2018 yılında boşandığı Esin Taş ile bir yıl sonra yeniden evlenen Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Sevgilisiyle masa altında el ele tutuşan Taş soluğu gazetecilerin yanında aldı. Fotoğrafların silinmesi için rüşvet teklif eden oyuncu isteği kabul görmeyince çok bozuldu. İşte eşini aldatan Ayhan Taş'ın yakayı ele verdiği o görüntüler...