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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sayan sunuculuğunu yaptığı programın canlı yayınında "Olsun nazar çıkar. Ama ben her gün aşık uyanıyorum" diyerek çıkan haberlere cevap vermişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Seda Sayan Çağlar Ökten'le yeni aşk yuvalarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:43
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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan'da evlendi. 10 aydır evliliklerini sürdüren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

Bir süredir birbirleriyle ilgili paylaşım yapmayan Ökten ve Sayan'ın aralarının açık olduğu öne sürülmüştü.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında geldi.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

Seda Sayan boşanma iddialarını şu sözlerle reddetti:

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

"Güzel kocam, canım kocam. Her gün boşanıyor yazıyorlar bize. Olsun nazar çıkar. Ama ben sana her gün aşık uyanıyorum."