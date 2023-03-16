Seda Sayan Çağlar Ökten’le aşk yuvalarını paylaştı! İşte 4 milyon dolarlık evleri

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sayan sunuculuğunu yaptığı programın canlı yayınında "Olsun nazar çıkar. Ama ben her gün aşık uyanıyorum" diyerek çıkan haberlere cevap vermişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündeme geldi. Seda Sayan Çağlar Ökten'le yeni aşk yuvalarını paylaştı.