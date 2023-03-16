Osman Bey İnegöl’ü fethetti! Olof’un cezası kesildi! Öktem Bey şehit oldu

Osman Bey ise "Davamızı güdene ölüm hep yakın! Ölüm dediğin bize vuslat, şehadet bize düğün!" diyerek Nayman'a rest çekti.

Öktem Bey ise "Bu yaşlı kurdun payına da bugün ölüm düşer! Sakın ola şehadeti vuslat sayanın canı için o itin canını bağışlamayasın! Hakkınızı helal edin!" şeklinde Osman Bey'e seslenirken Nayman "Olof'u serbest bırakacaksın! Yoksa Öktem sadece bir başlangıç olur! Senin soyunu kurutana kadar durmam! Pusatın sadece Olof'un değil Öktem'in de boynunu alacak!" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Osman Bey'in "Doğru dersin! Ama tek bir farkla Olof ölünce leş, Öktem Bey ölünce şehit olacak!" diyerek Olof'un cezasını kestiği anda, Nayman da Öktem Bey'i şehit etti.