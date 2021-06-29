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Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu
İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinde Boomcu Onur karakterine hayat veren ve söylediklerinin tek kelimesi anlaşılmayan, bu yüzden de sahnelerinde alt yazı kullanılan Boomcu Onur, bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'de ekranlara gelen Cam Tavanlar dizisinde elitist bir şef garson olan Şinasi'nin ekibine katılacak Ahmet Dursun'un şimdiden nasıl bir karaktere hayat vereceği izleyici tarafından merak ediliyor.