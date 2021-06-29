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Haberler Galeri Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinde Boomcu Onur karakterine hayat veren ve söylediklerinin tek kelimesi anlaşılmayan, bu yüzden de sahnelerinde alt yazı kullanılan Boomcu Onur, bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'de ekranlara gelen Cam Tavanlar dizisinde elitist bir şef garson olan Şinasi'nin ekibine katılacak Ahmet Dursun'un şimdiden nasıl bir karaktere hayat vereceği izleyici tarafından merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 16:58
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Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar'a sürpriz bir transfer gerçekleşti. Dizinin oyuncusu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boomcu Onur karakteriyle tanınan genç oyuncu Ahmet Dursun'un diziye transfer olduğunu açıkladı. Yaz dizisi olan Cam Tavanlar'da Ahmet Dursun bambaşka bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

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Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

"BOOMCU ONUR" CAM TAVANLAR'DA

Söylediklerinin tek kelimesi anlaşılmayan, bu yüzden de sahnelerinde alt yazı kullanılan "Boomcu Onur" karakteriyle tanınan genç oyuncu Ahmet Dursun Cam Tavanlar dizisine dahil oldu.

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Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

ŞİNASİ'NİN EKİBİNE KATILIYOR

Çok detaycı ve elitist bir şef garson olan Şinasi, işine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Genç oyuncu Ahmet Dursun'un Şinasi'nin ekibine katılacağı öğrenildi. Dursun'un nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

5. BÖLÜMDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Cam Tavanlar'ın kadrosuna dahil olan genç oyuncu Ahmet Dursun, dizinin 5. bölümü itibarıyla seyirciyle buluşacak. Cam Tavanlar'ın 5. yeni bölümü 7 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek.

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Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

CAM TAVANLAR 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

30 Haziran Çarşamba günü takipçileriyle 4'üncü randevusuna çıkacak Cam Tavanlar'ın bu bölümünde Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor... Leyla, nihayet Cem'e olan aşkını kabul ediyor.