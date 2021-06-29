Boomcu Onur geri dönüyor! Kardeş Payı'nın gizli kahramanı Ahmet Dursun, Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

ŞİNASİ'NİN EKİBİNE KATILIYOR

Çok detaycı ve elitist bir şef garson olan Şinasi, işine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Genç oyuncu Ahmet Dursun'un Şinasi'nin ekibine katılacağı öğrenildi. Dursun'un nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.