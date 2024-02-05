Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

"12 SAAT SONRA DEPREM OLDU"

Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçükte kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında oyuncuyu aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup, evden ayrılanlar oluyor." dedi.