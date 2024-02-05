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Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

"Kalp Atışı" ve "Kara Sevda" dizisinin başarılı oyuncusu Ali Burak Ceylan, geçtiğimiz yıl Üsküdar'da düşen cüzdanını bulup kendisine getiren öğretmen Muhammed Irmak ve ailesine yardım eli uzattı. 6 Şubat'taki depremde evleri yıkılan aileye destek olan Ceylan, onlar için İstanbul'da bir köşk kiraladı. Ali Burak Ceylan'ın bu anlamlı yardımı, sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:47
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Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

Ali Burak Ceylan,cüzdanını bulup kendisine getiren öğretmen Muhammed Irmak'a vefa borcunu ödeyerek yardım eli uzattı. Ali Burak Ceylan, depremzede ailesinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla arkadaşlarıyla bir araya gelerek İstanbul'da bir köşk temin etti. Bu anlamlı yardım, Ceylan'ın sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığını ve yardımseverliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

Ceylan'ın, 6 Şubat depreminde evleri yıkılan öğretmenin ailesine İstanbul'da köşk kiraladığı ve aylardır da kirasını ödediği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Ceylan, "Onlarca yardımseverle birlikte yaptık, ben sadece organizasyonun yüzü oldum." dedi.

Öğretmen Muhammed Irmak isimli bir depremzede, geçtiğimiz yıl cüzdanını bulduğunu bir oyuncunun depremden sonra kendilerine yardım ederek köşk kiraladığını anlattı. Oyuncunun isteği üzerine ismini açıklamayan Irmak'a yardım eden kişinin, Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

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Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

"ADIYAMAN'DA ÖĞRETMENİM"

Yaşadığı zor günlerde kendisine gelen yardımı anlatan Muhammed Irmak, "Adıyaman'da öğretmenim. Yarıyıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi.

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Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

"12 SAAT SONRA DEPREM OLDU"

Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçükte kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında oyuncuyu aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup, evden ayrılanlar oluyor." dedi.

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Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Irmak, oyuncunun talebi üzerine adını açıklamadı. Depremzede aileye yardım eden ismin, yakışıklı oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.