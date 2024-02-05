05 Şubat 2024, Pazartesi
Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
"Kalp Atışı" ve "Kara Sevda" dizisinin başarılı oyuncusu Ali Burak Ceylan, geçtiğimiz yıl Üsküdar'da düşen cüzdanını bulup kendisine getiren öğretmen Muhammed Irmak ve ailesine yardım eli uzattı. 6 Şubat'taki depremde evleri yıkılan aileye destek olan Ceylan, onlar için İstanbul'da bir köşk kiraladı. Ali Burak Ceylan'ın bu anlamlı yardımı, sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:47
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