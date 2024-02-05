Hababam Sınıfı Uyanıyor'un masum yüzlü Ahmet'i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i kimse tanıyamıyor

Hababam Sınıfı'nın efsanevi karakterlerinden biri olan ve Çalışkan Ahmet olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Sezerel, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerde hayat verdiği karakterlerle de gönülleri fethetmişti. Usta oyuncunun son halini görenler ise tanıyamadı.