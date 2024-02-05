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Haberler Galeri Hababam Sınıfı Uyanıyor'un masum yüzlü Ahmet'i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i kimse tanıyamıyor

Hababam Sınıfı Uyanıyor'un masum yüzlü Ahmet'i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'i kimse tanıyamıyor

Hababam Sınıfı'nın efsanevi karakterlerinden biri olan ve Çalışkan Ahmet olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Sezerel, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerde hayat verdiği karakterlerle de gönülleri fethetmişti. Usta oyuncunun son halini görenler ise tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:43
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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i kimse tanıyamıyor

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti. Özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor'un Çalışkan Ahmet'i olarak da bilinen usta oyuncu, Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran önemli isimlerden biri oldu. Şimdilerde 70 yaşında olan Sezerel'in son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i kimse tanıyamıyor

Ahmet Sezerel, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da hayranlarını şaşırtıyor. Meğer, Sezerel'in eşi de oyuncuymuş. Usta oyuncunun biricik eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel'dir.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i kimse tanıyamıyor

İşte başta Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i kimse tanıyamıyor

Avni Yalçın

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un masum yüzlü Ahmet’i son haliyle şaşırttı! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i kimse tanıyamıyor

Engin Altan Düzyatan