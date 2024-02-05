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ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Her bölümde heyecanlandıran olay örgüsüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 56. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte yeni bölümde neler olacak? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:03
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ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla’yı hapiste neler bekliyor?

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Dizinin 56. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümde yaşanacak olaylar daha da merak uyandırdı. Peki, bu hafta neler olacak?

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ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla’yı hapiste neler bekliyor?

Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar.

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ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla’yı hapiste neler bekliyor?

Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer.

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ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla’yı hapiste neler bekliyor?

Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir.

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ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla’yı hapiste neler bekliyor?

Fakat önce Erman'ın kasasında duran Gardaşov'un kardeşiyle ilgili bir dosyayı alarak sevdiği adama götürür.