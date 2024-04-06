Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

Geçtiğimiz yaz aylarında düğünlerini gerçekleştiren oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in bebeklerine kavuşmak için gün sayıyordu. Kural, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile baba olduğunu duyurdu. Bu sevinçli haberin ardından oğlunun ismi de merak konusu oldu. İşte ünlü çiftin çocuklarına verdiği isim...