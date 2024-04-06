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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

Geçtiğimiz yaz aylarında düğünlerini gerçekleştiren oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in bebeklerine kavuşmak için gün sayıyordu. Kural, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile baba olduğunu duyurdu. Bu sevinçli haberin ardından oğlunun ismi de merak konusu oldu. İşte ünlü çiftin çocuklarına verdiği isim...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 15:34
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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

"Çalgı Çengi", "Kardeş Payı", "İşler Güçler" ve "Düğün Dernek" gibi pek çok yapımda başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu Ahmet Kura, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

Ünlü oyuncu, yaklaşık dört yıl boyunca birlikte yaşadığı sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlilik kararı almıştı. Çift, 18 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum'un Cennet Koyu'nda düzenlenen düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu.

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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Ünlü çift mutlu haberi Instagram'dan yaptıkları ''Çok heyecanlıyız'' şeklindeki ortak bir paylaşımla ilan etmişti.

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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural'ın bebekleri dünyaya geldi. Çift ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi...

Oğluna Kemal adını veren ikiliden Ahmet Kural, güzel haberi Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.