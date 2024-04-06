Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak, şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor. Aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen oyuncu, değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak'ın son hali...