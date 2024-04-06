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Haberler Galeri Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı...

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak, şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor. Aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen oyuncu, değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak'ın son hali...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 15:07
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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıydı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski yıldızlarından Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirmeye başladı.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıydı...

Eğlenceli tavırları ve başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan Koçak, programın yayınlandığı dönemde ekibin bir parçası olan Oğuzhan Koç'la olan ilişkisiyle de dikkat çekiyordu.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıydı...

Cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken 41 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor. Sadece görünüşünü değil giyim tarzını da değiştiren Koçak'ın yeni haline yorum ve beğeni yağıyor.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıydı...

İşte, Zeynep Koçak başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın son halini görenler inanamıyor! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızıydı...

Mert Razaman Demir