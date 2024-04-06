Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski aşkı İnci Taneleri'nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Yekta'yı canlandıran Uğur Polat'ın hayatı, sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Polat'ın yıllar önce kendisinden 17 yaş küçük bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hatta ünlü oyuncunun, bu aşk nedeniyle eşinden boşandığı iddia edildi. İşte Uğur Polat'ın eski sevgilisi...