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Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat'ın eski aşkı İnci Taneleri'nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Yekta'yı canlandıran Uğur Polat'ın hayatı, sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Polat'ın yıllar önce kendisinden 17 yaş küçük bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hatta ünlü oyuncunun, bu aşk nedeniyle eşinden boşandığı iddia edildi. İşte Uğur Polat'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 16:10
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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

"Yargı" dizisinde Yekta Tilmek karakterine hayat veren Uğur Polat'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

Özellikle aşk hayatıyla merak konusu olan ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

Uğur Polat'ın, bir dönem kendisinden 17 yaş küçük olan bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. İki yıllık ilişkilerini 2009'da sona erdiren ikili 2011'de yeniden barışmıştı.Barışmalarının ardından tatile çıkan çift, sonrasında yeniden ayrılma kararı aldı.

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

İşte Uğur Polat başta olmak üzere ünlü isimlerin eski aşkları...

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Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı İnci Taneleri’nin başrolüymüş! Meğer güzel oyuncu...

MERT YAZICIOĞLU