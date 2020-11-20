Öykü Serter’den skandal yasak aşk itirafı!

Sunucu, sözlerine, "Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı. Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum" diye devam etti.

