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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Öykü Serter’den skandal yasak aşk itirafı!
Sunucu Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında bilinmeyenleri anlatan Serter, çarpıcı itiraflarda bulundu. Uzun süre evli bir erkekle yasak yaşadığını itiraf eden Serter, "Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" dedi.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:13
Ünlü sunucu Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 196Sekiz'in 'Gör Beni' serisine konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
'ÇOK AŞIK OLMUŞTUM'
45 yaşındaki Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
'YUVA YIKAN KADIN DEĞİLİM'
Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim" dedi.
Sunucu, sözlerine, "Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı. Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum" diye devam etti.