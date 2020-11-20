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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber
Usta oyuncu Şener Şen, koronavirüse yakalanması nedeniyle geçtiğimiz hafta hastanede tedavi altına alınmıştı. 78 yaşındaki Şen'den yeni haber geldi. 10 gündür karantinada olan usta oyuncunun hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:25
Türk Sineması'nın usta oyuncusu Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı.
TABURCU OLDU
Hürriyet'in haberine göre; 10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi.
Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti.
Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.