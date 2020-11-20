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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

Usta oyuncu Şener Şen, koronavirüse yakalanması nedeniyle geçtiğimiz hafta hastanede tedavi altına alınmıştı. 78 yaşındaki Şen'den yeni haber geldi. 10 gündür karantinada olan usta oyuncunun hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:25
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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

Türk Sineması'nın usta oyuncusu Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

TABURCU OLDU

Hürriyet'in haberine göre; 10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi.

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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti.

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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den yeni haber

Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.