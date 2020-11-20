Hercai yeni bölüm öncesi milyonlar Reyyan'ı konuşuyor! İşte makyajsız hali

ATV izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız fotoğrafı olay oldu. Hercai'de sergilediği başarılı performansla yıldızı gün geçtikçe parlayan Ebru Şahin, güzelliğiyle de milyonların gönlüne girdi. Makyajsız fotoğrafı merak konusu olan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, makyajsız fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden binlerce yorum aldı.