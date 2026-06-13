Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak!

Geçmişin büyük acılarını sırtında taşıyan, kızı Melek için ayakta kalmaya çalışan fedakâr bir anne... "Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrolü Öykü Gürman, Pazartesi günü ekranlara gelecek olan dizinin öncesinde, hayat verdiği Fahriye karakteriyle kurduğu duygusal bağı ve hazırlık sürecini samimiyetle anlattı.

atv'nin Pazartesi izleyiciyle buluşacak yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Fahriye karakterine hayat veren Öykü Gürman, rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

KIZINA HEM ANNE HEM BABA OLDU NTC Medya imzalı dizinin sıcak bir mahalle hikâyesi anlattığını belirten Gürman, "Aksiyon dolu, sürükleyici ve her karakterin derinlikli yazıldığı bir hikâyemiz var"dedi. "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" PAZARTESİ GÜNÜ ATV'DE

Fahriye'nin her şeyden önce bir anne olduğunu vurgulayan Öykü Gürman, "Kızını tek başına büyütmüş, ona hem anne hem baba olmuş güçlü bir kadın. En büyük mutluluğu kızı Melek ve şarkı söylemek. Kızını çalışarak büyütmüş, bununla gurur duyuyor. Tüm hayatını Melek'in mutlu olması ve hiçbir eksiklik yaşamaması üzerine kurmuş. Bu yüzden onu korumak, kollamak ve her zaman yanında olmak istiyor" dedi. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15 HAZİRAN'DA ATV'DE

"KENDİMİN BAŞKA BİR YÖNÜYLE TANIŞTIM" Karaktere hazırlanırken duygusal bağ kurmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Gürman, "Bir karakteri sevdiğinizde onu daha da derinleştirebiliyorsunuz. Fahriye'yi oluştururken anneliği gözlemlemek ve o anaç duyguyu büyütmek benim için çok kıymetliydi. Bu süreçte sanki kendimin başka bir yönüyle tanışmış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.