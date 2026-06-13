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Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçmişin büyük acılarını sırtında taşıyan, kızı Melek için ayakta kalmaya çalışan fedakâr bir anne... "Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrolü Öykü Gürman, Pazartesi günü ekranlara gelecek olan dizinin öncesinde, hayat verdiği Fahriye karakteriyle kurduğu duygusal bağı ve hazırlık sürecini samimiyetle anlattı.

Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 1

atv'nin Pazartesi izleyiciyle buluşacak yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Fahriye karakterine hayat veren Öykü Gürman, rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 2

KIZINA HEM ANNE HEM BABA OLDU

NTC Medya imzalı dizinin sıcak bir mahalle hikâyesi anlattığını belirten Gürman, "Aksiyon dolu, sürükleyici ve her karakterin derinlikli yazıldığı bir hikâyemiz var"dedi.

Altı Üstü İstanbul pazartesi günü atvde "ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" PAZARTESİ GÜNÜ ATV'DE
Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 3

Fahriye'nin her şeyden önce bir anne olduğunu vurgulayan Öykü Gürman, "Kızını tek başına büyütmüş, ona hem anne hem baba olmuş güçlü bir kadın. En büyük mutluluğu kızı Melek ve şarkı söylemek. Kızını çalışarak büyütmüş, bununla gurur duyuyor. Tüm hayatını Melek'in mutlu olması ve hiçbir eksiklik yaşamaması üzerine kurmuş. Bu yüzden onu korumak, kollamak ve her zaman yanında olmak istiyor" dedi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15 HAZİRAN'DA ATV'DE
Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 4

"KENDİMİN BAŞKA BİR YÖNÜYLE TANIŞTIM"

Karaktere hazırlanırken duygusal bağ kurmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Gürman, "Bir karakteri sevdiğinizde onu daha da derinleştirebiliyorsunuz. Fahriye'yi oluştururken anneliği gözlemlemek ve o anaç duyguyu büyütmek benim için çok kıymetliydi. Bu süreçte sanki kendimin başka bir yönüyle tanışmış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 5

FAHRİYE TOPRAK KİMDİR?

Geçmişinde büyük acılar çekmiş, kızı için pavyonlarda şarkı söyleyerek ayakta kalmaya çalışan fedakar bir annedir. Yıllar önce vermek zorunda kaldığı geri dönülmez büyük bir kararın bedeli bir anda karşısına çıkınca hayatı altüst olacaktır.

Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 6

Dizide "Emir" karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap da yeni rolüne dair açıklamalarda bulunmuştu.

"ÇOK FARKLI BİR İŞ GELİYOR"

"Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" diyen Kapkap, "Senaryoyu ilk okuduğumuzda bütün ekip olarak 'Hadi canım!' dedik. Gerçekten çok farklı bir iş geliyor. Ortaya çok özel bir şey çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öykü Gürman "Altı Üstü İstanbul"un Fahriye’siyle izleyiciyi kalbinden vuracak! 7

EMİR CANKAYA KİMDİR?

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.

Rahimcan Kapkap: Çok farklı bir iş geliyor! RAHİMCAN KAPKAP: "ÇOK FARKLI BİR İŞ GELİYOR!"
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