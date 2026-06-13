Boşanmanın ardından ilk kez! İpek Filiz Yazıcı yeni aşkını ilan etti

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz yıl boşandığı Ufuk Beydemir'in ardından kalbini yeni bir aşka açtı. Hakkındaki aşk iddialarını daha önce "Arkadaşım" diyerek yalanlayan 24 yaşındaki ünlü oyuncu, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile ilk fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşarak birlikteliğini resmen ilan etti.

İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında tek celsede boşanmıştı. Yazıcı, özel hayatıyla ilgili magazin gündemini hareketlendiren bir gelişmeye imza attı.

Bir süredir fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddia edilen 24 yaşındaki oyuncu, sessizliğini bozarak birlikteliğini resmen duyurdu.

"ARKADAŞIM" DEMİŞTİ, AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ Daha önce magazin basınına yansıyan aşk iddialarını kesin bir dille reddeden ve "Kendisi benim arkadaşım, bir ilişkim yok" açıklamasını yapan İpek Filiz Yazıcı, bu kez tam tersi bir tutum sergiledi.

İkilinin ortak arkadaş ortamlarında ve spor salonlarında sıkça görüntülenmesiyle artan dedikodular, Yazıcı'nın son paylaşımıyla doğrulanmış oldu.

BEYAZ KALPLİ ROMANTİK PAYLAŞIM İpek Filiz Yazıcı, Instagram hesabı üzerinden fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile çekilmiş romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.