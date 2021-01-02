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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Öykü Çelik üzücü haberi verdi!
Survivor'a gitmeye hazırlanan Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde sevgilisi İsmail Berhan ile yolda bulduğu yaralı kargayı veterinere götürmüştü. Önceki gün sevgilisi İsmail Berhan'ın Bebek'teki evinden çıkarken objektiflere takılan Çelik, veterinere götürdüğü karga sorulunca güzel oyuncu, "Maalesef karga, veterinere götürünce heyecan yaptı ve öldü." dedi.
Giriş Tarihi: 02.01.2021 15:35
Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın geçtiğimiz günlerde yolda bulup veterinere götürdükleri yaralı karga öldü. Önceki gün sevgilisi İsmail Berhan'ın Bebek'teki evinden çıkarken görüntülen Çelik, olayla ilgili konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncu, "Maalesef karga, veterinere götürünce heyecan yaptı ve öldü. Hayvanlarda aşırı stresten kaynaklı ölüm oluyormuş. Ben bunu yeni öğrendim, keşke onu veterinere götürmeseydim" dedi.
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Öykü Çelik geçen haftalarda yine sevgilisi İsmail Berhan'ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan'ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.
Ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür dilemişti. "Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez" diyen Çelik, şöyle konuşmuştu: