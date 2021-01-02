Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Seren Serengil ameliyat olmak zorunda olduğunu açıklamıştı. Zor günler geçiren Serengil'e bir darbe de annesi Nevin Serengil'den geldi. Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bu hamleyi affetmeyen ünlü sunucu ise annesini takipten çıkardı.
Giriş Tarihi: 02.01.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 14:27
Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Serengil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olacağını açıklamıştı.
da bulunmadı. GALERİ DEVAM EDİYOR GÜLBEN ERGEN KRİZİ ÇIKTI
Zor günlerden geçen Seren Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.
Annesinin Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, Nevin Serengil'i takipten çıkardı.
İkilinin arasındaki kriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serengil ise henüz konuyla ilgili bir açıklama
CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK
Seren Serengil, magazin programının geçen gün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşamıştı.