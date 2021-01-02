Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Seren Serengil ameliyat olmak zorunda olduğunu açıklamıştı. Zor günler geçiren Serengil'e bir darbe de annesi Nevin Serengil'den geldi. Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bu hamleyi affetmeyen ünlü sunucu ise annesini takipten çıkardı.