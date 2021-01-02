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Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Seren Serengil ameliyat olmak zorunda olduğunu açıklamıştı. Zor günler geçiren Serengil'e bir darbe de annesi Nevin Serengil'den geldi. Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi. Bu hamleyi affetmeyen ünlü sunucu ise annesini takipten çıkardı.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 14:27
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Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Serengil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olacağını açıklamıştı.
da bulunmadı.

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Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

GÜLBEN ERGEN KRİZİ ÇIKTI

Zor günlerden geçen Seren Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.

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Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

Annesinin Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, Nevin Serengil'i takipten çıkardı.

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Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

İkilinin arasındaki kriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serengil ise henüz konuyla ilgili bir açıklama

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Seren Serengil annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi! Takipten çıktı

CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRECEK

Seren Serengil, magazin programının geçen gün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşamıştı.