Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla da izleyicileri ekrana başına kilitlemeyi başarırken Aslıhan Güner gerek özel hayatıyla gerek sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in makyajsız hali görenleri şoke etti. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...