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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla da izleyicileri ekrana başına kilitlemeyi başarırken Aslıhan Güner gerek özel hayatıyla gerek sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in makyajsız hali görenleri şoke etti. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 16:23
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Güner'in makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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  • 105
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel