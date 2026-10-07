Oya Başar'dan Levent Kırca itirafı: "Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı"
Usta oyuncu Oya Başar ile Levent Kırca'nın yıllara yayılan aşkı iki evlilik ve iki boşanmayla sona erdi. Başar, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda ilişkilerindeki kıskançlık sorununu ve ayrılık kararının ardındaki süreci anlattı.
Oya Başar ile Levent Kırca'nın yıllara yayılan ilişkisi, aşklarının yanı sıra sahne ve televizyon dünyasında birlikte verdikleri mücadeleyle de hafızalarda yer etti. Yolları Kenter Tiyatrosu'nun merdivenlerinde kesişen ikili, zamanla başlayan aşklarını sahneye ve ekrana da taşıdı. Özellikle "Olacak O Kadar" programıyla hafızalara kazınan Başar ve Kırca, yıllar boyunca hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde birlikte yol aldı.
1985'TE EVLENDİLER, İKİ ÇOCUKLARI OLDU
Oya Başar ile Levent Kırca, 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları dünyaya geldi.
Çiftin uzun yıllara yayılan evliliği 2000 yılında sona erdi. O dönemde açılan boşanma davasında resmi gerekçe "şiddetli geçimsizlik" olarak kayıtlara geçti.
20 YILLIK AŞKIN BİLİNMEYEN HİKAYESİ
Ancak Başar ve Kırca'nın yolları bu ayrılıkla tamamen ayrılmadı. Çift, boşanmanın ardından yeniden bir araya geldi ve 2001 yılında ikinci kez nikâh masasına oturdu.
Fakat ikinci evlilikleri de uzun sürmedi. Oya Başar ile Levent Kırca, 2005 yılında anlaşmalı olarak bir kez daha boşandı.
"BİRBİRİMİZİ ÜZMEYE BAŞLAMIŞTIK"
Oya Başar, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda Levent Kırca ile evliliğini kötü hatırlamadığını vurguladı. Birlikte büyük başarılar elde ettiklerini, zorlu dönemleri ve alkışları paylaştıklarını anlatan Başar, zaman içinde insanların birbirlerine karşı tahammülünün azalabileceğini söyledi.
Başar'ın kendi anlatımına göre ilişkilerinin sona ermesinde tek bir olay ya da tek bir neden yoktu. Yoğun bir aşkın ardından ilişkinin zamanla daha sakin bir döneme girdiğini belirten oyuncu, birbirlerini üzmeye başladıkları noktada ayrılmanın daha doğru olduğuna karar verdiklerini ifade etti.
İlk boşanmanın resmi gerekçesi "şiddetli geçimsizlik" olarak kayıtlara geçerken, ikinci ayrılıklarının ardından Başar, oturup konuşarak dostça yollarını ayırdıklarını dile getirdi.
BOŞANMA SÜRECİNDE FARKLI İDDİALAR GÜNDEME GELDİ
Çiftin ayrılıkları döneminde basına yansıyan bazı haberlerde, yakın çevrelerine dayandırılan çeşitli iddialara da yer verildi. Bazı haberlerde farklı isimler nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklardan söz edilirken, birlikte yürüttükleri prodüksiyon şirketindeki iş ve para konularında fikir ayrılıkları yaşadıkları da öne sürüldü.
Başar'ın şirketin mali işleriyle ilgilendiği, Kırca'nın hayata geçirmek istediği bazı projeleri ekonomik açıdan riskli bulduğu yönünde iddialar gündeme geldi.
Ancak bu iddiaların çift tarafından ortak bir boşanma nedeni olarak doğrulanmadığının altını çizmek gerekiyor. Oya Başar'ın yıllar içinde yaptığı açıklamalar, ilişkinin sona ermesini tek bir nedene bağlamaktan ziyade zaman içerisinde yaşanan sorunlara işaret ediyor.