Oya Başar ile Levent Kırca'nın yıllara yayılan ilişkisi, aşklarının yanı sıra sahne ve televizyon dünyasında birlikte verdikleri mücadeleyle de hafızalarda yer etti. Yolları Kenter Tiyatrosu'nun merdivenlerinde kesişen ikili, zamanla başlayan aşklarını sahneye ve ekrana da taşıdı. Özellikle "Olacak O Kadar" programıyla hafızalara kazınan Başar ve Kırca, yıllar boyunca hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde birlikte yol aldı.

Çiftin uzun yıllara yayılan evliliği 2000 yılında sona erdi. O dönemde açılan boşanma davasında resmi gerekçe "şiddetli geçimsizlik" olarak kayıtlara geçti.

Oya Başar ile Levent Kırca, 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları dünyaya geldi.

20 YILLIK AŞKIN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ancak Başar ve Kırca'nın yolları bu ayrılıkla tamamen ayrılmadı. Çift, boşanmanın ardından yeniden bir araya geldi ve 2001 yılında ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Fakat ikinci evlilikleri de uzun sürmedi. Oya Başar ile Levent Kırca, 2005 yılında anlaşmalı olarak bir kez daha boşandı.