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Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın mücadelesi sürerken, Müge Anlı'dan canlı yayında genç adama umut veren bir destek haberi geldi. MasterChef jürisi Danilo Şef'in, İzmir'de açacağı yeni işletmesinde Hamid'e çalışma fırsatı sunmak istediği öğrenildi.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 1
Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 2

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hikâyesi tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Annesi Nihal Beyit'in biyolojik babası olduğunu belirttiği kişiyle canlı yayında ilk kez konuşan Hamid'in tedavisi için de harekete geçildi.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 3

Yaşam mücadelesi veren Hamid'e bugün canlı yayında bir müjde daha veren Müge Anlı, genç adama destek olmak isteyenlerin harekete geçtiğini açıkladı.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 4

DANİLO ŞEF'TEN ANLAMLI DESTEK

Müge Anlı, MasterChef jürisi Danilo Şef'in de Hamid'e destek olmak istediğini belirtti. Danilo Şef'in İzmir'de yeni bir işletme açacağını söyleyen Müge Anlı, ünlü şefin Hamid için, "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın" dediğini aktardı.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 5

Hamid için gelen bu destek, genç adam ve ailesi için umut oldu.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 6

HAMİD'İN TEDAVİSİ İÇİN YENİ ADIM

Dün yayın sonrası, kendisini büyüten babası Mehmet Sağbaş ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Hamid, burada kan verdi. Ardından Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer ile görüşme gerçekleştirdi.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 7

Müge Anlı, Hamid'in tedavi sürecinin yakından takip edileceğini belirterek, kan sonuçlarının perşembe günü çıkacağını söyledi. Sonuçlara göre kan nakli gerekmesi halinde bunun da gerçekleştirileceğini ifade eden Anlı, Hamid'in uygun ilik bulunana kadar takip altında olacağını aktardı. Müge Anlı ayrıca Hamid'in, Dr. Pelin Hazer ile ihtiyaç duyduğu takdirde online olarak da görüşebileceğini söyledi.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 8

UZUN ZAMAN SONRA BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Müge Anlı, Hamid'in dün kendisini büyüten babası Mehmet Sağbaş ile birlikte yemek yediğini de açıkladı. Hamid ve Mehmet Sağbaş'ın birlikte yemek yediği anlar izleyenleri duygulandırdı.

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 9

HAMİD'DEN MÜGE ANLI'YA DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Yaşadığı süreçte kendisine umut olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Hamid, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim artık bir umudum yoktu. Anne şefkatini sizde gördüm. Sizin sayenizde belki bir hayat kuracağım, belki de bir geleceğim olacak. Buraya geldiğimde ne kadar büyük bir gücüm olduğunu gördüm. Bana yeniden umut verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye ailem oldu."

Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu 10

HAMİD'DEN MÜGE ANLI'YA DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Yaşadığı süreçte kendisine umut olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Hamid, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim artık bir umudum yoktu. Anne şefkatini sizde gördüm. Sizin sayenizde belki bir hayat kuracağım, belki de bir geleceğim olacak. Buraya geldiğimde ne kadar büyük bir gücüm olduğunu gördüm. Bana yeniden umut verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye ailem oldu."

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