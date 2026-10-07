HAMİD'DEN MÜGE ANLI'YA DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Yaşadığı süreçte kendisine umut olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Hamid, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim artık bir umudum yoktu. Anne şefkatini sizde gördüm. Sizin sayenizde belki bir hayat kuracağım, belki de bir geleceğim olacak. Buraya geldiğimde ne kadar büyük bir gücüm olduğunu gördüm. Bana yeniden umut verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye ailem oldu."