Hamid Yorulmaz’a Danilo Şef’ten iş teklifi! Müge Anlı canlı yayında duyurdu
İlik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın mücadelesi sürerken, Müge Anlı'dan canlı yayında genç adama umut veren bir destek haberi geldi. MasterChef jürisi Danilo Şef'in, İzmir'de açacağı yeni işletmesinde Hamid'e çalışma fırsatı sunmak istediği öğrenildi.
ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hikâyesi tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Annesi Nihal Beyit'in biyolojik babası olduğunu belirttiği kişiyle canlı yayında ilk kez konuşan Hamid'in tedavisi için de harekete geçildi.
Yaşam mücadelesi veren Hamid'e bugün canlı yayında bir müjde daha veren Müge Anlı, genç adama destek olmak isteyenlerin harekete geçtiğini açıkladı.
DANİLO ŞEF'TEN ANLAMLI DESTEK
Müge Anlı, MasterChef jürisi Danilo Şef'in de Hamid'e destek olmak istediğini belirtti. Danilo Şef'in İzmir'de yeni bir işletme açacağını söyleyen Müge Anlı, ünlü şefin Hamid için, "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın" dediğini aktardı.
Hamid için gelen bu destek, genç adam ve ailesi için umut oldu.