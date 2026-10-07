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Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ceyhun'un hamlesi Kenan'ın güvenini sarsarken, Leyla masumiyetini kanıtlamak için mücadele edecek. Celadet'in öfkesi ise Munise'yi beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak.

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor 1

ATV'nin, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor 2

KENAN KONTROLÜ KAYBEDİYOR!

4. BÖLÜM

Ceyhun'un riskli hamlesi, Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni altüst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan, gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor 3

Ortaya çıkan gerçekler, Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi, Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 4. BÖLÜM SON FRAGMANI
Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor 4

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı, Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor 5

Yayın Tarihi: 8 Ekim 2026 / Perşembe

Yayın Saati: 20.00

Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi Kenan’ın güvenini sarsıyor 6

Oyuncular: Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan).

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