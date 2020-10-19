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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın kült filmi Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Hacer'in son hali Yeşilçam'ın kült filmi Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Hacer'in son hali
Yeşilçam efsanelerinden Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i Sevil Üstekin, yıllar sonra ortaya çıktı. Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcı Seyid'in eşi rolündeki Hacer'e hayat veren Sevil Üstekin, yıllar sonraki haliyle dikkat çekti. İşte Kemal Sunal ile başarılı bir performans sergileyen Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i Sevil Üstekin'in son hali.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 19:23
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı, 1 Mayıs 1977'de gösterime girdi. Aradan geçen 43 yıla rağmen izlenmeye devam edilen Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın eşini oynayan usta oyuncu Sevil Üstekin, herkesi şaşkına çevirdi.
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Kapıcılar Kralı özellikle Kemal Sunal'ın etkili performansıyla Yeşilçam'ın kült filmlerinden biri olmayı başarırken, Sevil Üstekin de dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.
Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kapıcı Seyit'in karısı Hacer'e hayat veren Sevil Üstekin'in yıllar sonraki hali dikkat çekti.
Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı. Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı.
1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile dizilerde oynamaya başladı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim,Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde rol Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır.
İki Avni Dilligil, bir Tv ödülü vardır.
Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.