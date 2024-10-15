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Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl'ün son hali hayran bıraktı

16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Sibel Turnagöl, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol alan Turnagöl, bu kez de son haliyle gündem oldu. Oto sanayide restoran açan ünlü isim yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:04
Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl’ün son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sibel Turnagöl, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl’ün son hali...

1968 yılında dünyaya gelen ve 16 yaşında mankenliğe başlayan Sibel Turnagöl, katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmişti.

Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl’ün son hali...

Kadir İnanır'la rol aldığı "Sen Türkülerini Söyle" filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl’ün son hali...

Yeşilçam'da cesaretiyle ve fit haliyle tanınan Sibel Turnagöl bir dönem Kerem Alışık ile evliydi. Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl şimdilerde esnaflık yapıyor.

Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl’ün son hali...

Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir restoran açan Turnagöl, burada hemen her işe koşturuyor.