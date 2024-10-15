15 Ekim 2024, Salı
Oto sanayide restoran açmıştı! Yeşilçam efsanesi Sibel Turnagöl'ün son hali hayran bıraktı
16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Sibel Turnagöl, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol alan Turnagöl, bu kez de son haliyle gündem oldu. Oto sanayide restoran açan ünlü isim yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:04