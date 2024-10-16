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Hadise'nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...

Sahne performanslarıyla adından söz ettiren Hadise, son zamanlarda özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının dizi setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile olan ilişkisi, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. İkili, bu konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmamıştı. Hadise ve Sönmez, dün akşam katıldığı bir davette yan yana oturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:54
Hadise’nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...

Şarkıcı Hadise, rol aldığı "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise’nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...

İkili, bir süredir beraberlik yaşıyor ve birlikte görüntülenmemek için büyük bir çaba sarf ediyordu.

Hadise’nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...

Bu haber, magazin dünyasında merak uyandırırken, ikili henüz konu hakkında bir açıklama yapmamıştı.

Hadise’nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...

Hadise, önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen "Gelin Takımı'' adlı filmin ön izlemesine yeni sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez ile birlikte geldi.

Hadise’nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...

Hadise ve Şenol Sönmez, gece boyunca yan yana oturdu, ancak mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.