16 Ekim 2024, Çarşamba
Hadise'nin yeni aşkı yönetmen çıktı! Böyle görüntülendiler...
Sahne performanslarıyla adından söz ettiren Hadise, son zamanlarda özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının dizi setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile olan ilişkisi, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. İkili, bu konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmamıştı. Hadise ve Sönmez, dün akşam katıldığı bir davette yan yana oturdu.
Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:54