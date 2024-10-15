15 Ekim 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri

Bahar Candan Nihal Candan'ı ifşa etti: 'Eski sevgilime takmış durumda'

Bahar Candan ve Nihal Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan'ın ardından Bahar Canda da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahar Candan, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Ablası Nihal'in kendisinin eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia eden Bahar, takipçilerinden yardım istedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:24
Bahar Candan Nihal Candan’ı ifşa etti: ’Eski sevgilime takmış durumda’

Bahar Candan ve gerçek adı Gülnihal Çiçek olan Nihal Candan, 16 Kasım 2023 tarihinde dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Ablasının ardından Bahar Candan da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bahar Candan Nihal Candan’ı ifşa etti: ’Eski sevgilime takmış durumda’

Candan kardeşler şimdi de bambaşka bir konuyla gündemde. Bahar Candan bugün Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini şoke etti.

Bahar Candan Nihal Candan’ı ifşa etti: ’Eski sevgilime takmış durumda’

"UZAK DURSUNLAR, PSİKOLOJİM ZATEN BOZUK"

Bahar Candan "Ablam eski sevgilime takmış durumda. Rica ediyorum toplum olarak baskı yaratalım. Uzak dursunlar. Psikolojim zaten bozuk." dedi. Bununla da yetinmedi ablasının eski sevgilisiyle olduğunu belirten paylaşımının ardından birlikte gittikleri otel odasını da paylaştı.

Bahar Candan Nihal Candan’ı ifşa etti: ’Eski sevgilime takmış durumda’

"RUHEN ÇÖKÜŞTEYİM"

Candan paylaşımlarına şu sözlerle devam etti:

Eski sevgilisi ve ablasının aynı odada kaldığını söyleyen Candan, diğer paylaşımında ise, 'Kocası ablama bakmak istemiyor diye annem ablamı benim sevgilime vermiş.

Bahar Candan Nihal Candan’ı ifşa etti: ’Eski sevgilime takmış durumda’

Ben çok yalnızım, ruhen çöküşteyim bana yardım edin. Ablam diyor ki sevgilin bana aşık ben napayım? Sevgilim diyor ki ben ablana bakmam ona acıdım. Ablam ve en iyi arkadaşı benim hala sevgilimken, ablam yüzünden bakım odasındayken sevgilimin maçına gitmiş.