Bahar Candan Nihal Candan’ı ifşa etti: ’Eski sevgilime takmış durumda’

Ben çok yalnızım, ruhen çöküşteyim bana yardım edin. Ablam diyor ki sevgilin bana aşık ben napayım? Sevgilim diyor ki ben ablana bakmam ona acıdım. Ablam ve en iyi arkadaşı benim hala sevgilimken, ablam yüzünden bakım odasındayken sevgilimin maçına gitmiş.