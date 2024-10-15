15 Ekim 2024, Salı
Bahar Candan Nihal Candan'ı ifşa etti: 'Eski sevgilime takmış durumda'
Bahar Candan ve Nihal Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan'ın ardından Bahar Canda da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahar Candan, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Ablası Nihal'in kendisinin eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia eden Bahar, takipçilerinden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:24