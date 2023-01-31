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Osman Bey ve Nayman karşı karşıya! Kuruluş Osman'ın yeni bölümü nefes kesecek

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 115'inci bölümüyle 1 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Nayman, uçları cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Nayman'a karşı kurulan ordudan İsmihan Sultan tarafından men edilmesine rağmen pes etmeyerek Alpleriyle beraber savaşma kararı alıyor. Berik Aitzhanov, 115. Bölümde Komutan Nayman olarak diziye dahil oluyor.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:05
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Osman Bey ve Nayman karşı karşıya! Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek

OSMAN BEY, NAYMAN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

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Osman Bey ve Nayman karşı karşıya! Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek

OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!
İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur.

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Osman Bey ve Nayman karşı karşıya! Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek

Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?


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Osman Bey ve Nayman karşı karşıya! Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek

NAYMAN'IN GÖZÜNDE KOMUTAN OSMAN BEY!
Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

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Osman Bey ve Nayman karşı karşıya! Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek

OSMAN BEY PES ETMİYOR!
Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?