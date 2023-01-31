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Haberler Galeri Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Aile dizisi için geri sayım başladı. Show TV'de ekranlara gelecek olan Aile dizisinden ilk tanıtım ekranlara geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin ilk tanıtımı sonrası dizinin başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Tutkulu bir aşk hikayesinin ekranlara geleceği dizinin konusu da merak ediliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:59
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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Aile’nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

"Aile dizisi ne zaman başlıyor?" Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. İki usta oyuncuyu bir araya getiren dizinin ilk tanıtımı geçtiğimi gün izleyiciyle paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından dizinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Aile’nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Aile’nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde buluşturan dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Aile’nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Aile’nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Aile'nin usta oyuncuları ise Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer olarak göze çarpıyor.