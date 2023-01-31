Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Aile dizisi için geri sayım başladı. Show TV'de ekranlara gelecek olan Aile dizisinden ilk tanıtım ekranlara geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin ilk tanıtımı sonrası dizinin başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Tutkulu bir aşk hikayesinin ekranlara geleceği dizinin konusu da merak ediliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile'nin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...