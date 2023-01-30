HaberlerGaleriDidem Arslan Mine Kocadağ kimdir? İnternet geçmişi dehşete düşürdü! Mithat Mine olayı nedir, son durum ne? Şoke eden itiraf!
Didem Arslan Mine Kocadağ kimdir? İnternet geçmişi dehşete düşürdü! Mithat Mine olayı nedir, son durum ne? Şoke eden itiraf!
Didem Arslan Yılmaz ile Asla Vazgeçme programına konu olan Mithat, Mine Kocadağ olayına dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Mine Kocadağ'ın ağustos ayı itibarıyla kaybolmasıyla başlayan olayın perde arkası genç kadının abisinin Didem Arslan'ın programına katılmasıyla açığa çıktı. Peki Didem Arslan Mine Kocadağ kimdir? Mithat Mine olayı nedir, son durum ne?