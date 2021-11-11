11 Kasım 2021, Perşembe
Kalp Yarası’nın yıldızı Şenay Gürler film gibi hayatını anlattı: Kızımı kaçırdı okul okul izini sürdüm
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şenay Gürler, kariyerinin ilk başında yaşadığı zorlukları anlatıp özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. 20'li yaşlarında hayat mücadelesine başladığını söyleyen Gürler, film gibi geçen hayatını anlattı. Henüz lisedeyken anne ve babasının hastalandığını ve ikisini birden kaybettiğini söyleyen oyuncu, "Eski eşim kızımı benden aldı. Okul okul gezip kızımın izini sürdüm" dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 10:07
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7