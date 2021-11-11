Kalp Yarası’nın yıldızı Şenay Gürler film gibi hayatını anlattı: Kızımı kaçırdı okul okul izini sürdüm

"OKUL OKUL GEZEREK KIZIMIN İZİNİ SÜRDÜM"

Gürler, sözlerine şöyle devam etti: "Ayakta kalmamın en büyük sebebi kızımdır. Boşandığım kişi, bakacak durumum yok diye 6 yaşındayken kızımı benden aldı. Avukat tutacak param yoktu. Bir yıl kızımı bana göstermedi. Ben filmlerdeki gibi okul okul gezerek kızımın izini sürdüm. Gittiğim her okula 'Böyle bir öğrenciniz var mı?' diye soruyordum. En sonunda onu buldum."