18 Kasım 2021, Perşembe
Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı
Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranında büyük heyecanla izlenen 71. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkEvladı etiketiyle 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başaran Kuruluş Osman, aldığı reytinglerle de sezonun reyting rekorunu kırdı.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:21
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