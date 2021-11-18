Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,43 izlenme oranı ve 26,02 izlenme payı, AB'de %8,04 izlenme oranı ve 22,52 izlenme payı 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %25,26 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.