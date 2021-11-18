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Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranında büyük heyecanla izlenen 71. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkEvladı etiketiyle 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başaran Kuruluş Osman, aldığı reytinglerle de sezonun reyting rekorunu kırdı.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:21
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Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,43 izlenme oranı ve 26,02 izlenme payı, AB'de %8,04 izlenme oranı ve 22,52 izlenme payı 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %25,26 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Dizinin 71. bölümünde; Osman Bey, Nikea'daki saldırıdan Kumral Abdal'ın tedbiri sayesinde kurtuldu ve Nikea Valisi'nin de hayatını kurtardı. Bu şekilde güven tazeleyen Osman Bey ve Vali, yeni bir ticaret anlaşması imzaladı.

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Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Julia ve suikastçılarının Kayı Obası'na düzenlediği saldırı büyük şok yaratırken, yaralanan Gonca Hatun, Osman Bey ve Alplerinin dönüşünden bir süre sonra hayatını kaybetti. Boran Alp eşinin ölümüyle yıkılırken, Osman Bey düzenlenen saldırıların intikamını almak için harekete geçti.

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Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Tekfurlar'ın Söğüt'te eğitim gören Türkmen çocuklarını kaçırması bardağı taşırdı ve Osman Bey, Turgut Alp'i de durumdan haberdar ederek hedefine Bilecik Kalesi ve Tekfur Rogatus'u koydu. Turgut Alp'in mahareti sayesinde kaledeki gizli geçidi kullanarak içeri sızan Osman Bey ve Alpleri, Türkmen çocuklarını kurtarmak için canlarını ortaya koydu!

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Osman Bey intikam için harekete geçti! Kuruluş Osman reyting rekoru kırdı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman", atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.